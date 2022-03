SAINT VINCENT TOURNANTE - Le préfet salue le «bilan satisfaisant» de la Saint-Vincent tournante sur le plan de la tranquillité et de la sécurité du public

Durant la fête viticole des 19 et 20 mars à Puligny-Montrachet et Corpeau, deux personnes ont été interpellées pour rébellion.

Communiqué de la préfecture de la Côte-d'Or du 21 mars 2022 :

Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, tient à saluer l’engagement et le professionnalisme des forces de l’ordre et des personnels de la sécurité civile lors de la 78 édition de la Saint-Vincent tournante qui s’est tenue les 19 et 20 mars 2022 sur les communes de Corpeau, Puligny-Montrachet et Blagny.



Déploiement d’un poste de commandement opérationnel pour coordonner les différents acteurs sur le terrain

Sous l’autorité de Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune, a été armé un poste de commandement opérationnel durant toute la durée de l’événement qui a réuni :

-les services de la Préfecture et de la sous-préfecture de Beaune, en lien avec la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône,

-la direction départementale des Territoires en lien permanent avec les conseils

départementaux de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire,

-les militaires du dispositif Sentinelle,

-les représentants des mairies de Corpeau, Puligny-Montrachet et Chagny,

-les organisateurs,

-les représentants des sociétés de transport et de sécurité

Plus de 150 personnes mobilisées sur le terrain pour garantir le maintien de l’ordre et la sécurité Sur le terrain, plus de 150 forces de l’ordre, sapeurs-pompiers et bénévoles de la protection civile, en lien constant avec le poste de commandement opérationnel, ont été déployés :

-Dispositif Sentinelle : 2 groupes de 7 militaires ayant patrouillé

-Gendarmerie : 60 militaires mobilisés chaque jour en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire (Compagnies de Gendarmerie de Beaune et de Chalon-sur-Saône et Escadron Départemental de Sécurité Routière)

-Service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or : 4 sapeurs pompiers et une ambulance prépositionnée au centre d’incendie et de secours de Meursault.

-Association Départementale de la Protection Civile de Côte-d'Or : 70 bénévoles

-2 médecins urgentistes bénévoles chaque jour positionnés sur les postes de secours à Puligny-Montrachet et Corpeau

Des interventions à la marge pour un événement de grande ampleur

Sur le plan judiciaire, ont été recensées une dizaine d’infractions diverses et 2 interpellations pour outrages et rébellion à l’encontre des forces de l’ordre.

L’Association départementale de la Protection Civile de Côte-d'Or est quant à elle intervenue à 18 reprises afin de prendre en charge 20 personnes pour des malaises, soins, traumatismes et mise au repos.