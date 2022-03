Marche pour le climat

Sacha est lycéen en 1ère au lycée Pontus de Tyard. Avec deux camarades Anouk et Charline, ils sont à pied d’oeuvre pour mobiliser un maximum de personnes lors de la manifestation prévue vendredi 25 mars à 14h, place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône.

Cette initiative lycéenne pour le climat, s’inscrivant dans le cadre des Fridays For Futur, est une grève étudiante mondiale où les jeunes quittent leur établissement scolaire quelques heures pour manifester en faveur de l’action contre le réchauffement climatique.

Vous manifestez pour le climat, sur quels points particuliers souhaitez-vous mettre l'accent ?

On veut que le gouvernement et les adultes, en général, prennent leurs responsabilités et prennent de véritables mesures pour faire face à la crise climatique ; que cet enjeu climatique qui est primordial de nos jours ne soit pas totalement mis à l’écart par d’autres sujets, certes tout aussi importants mais qui eux prennent 100% des médias (retraites, Ukraine, Covid etc.) Également montrer que malgré le Covid, le mouvement fridaysforfuture persiste et que cette année, il reprendra de plus belle.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette grève et le mouvement FridaysForFuture ?

C'est une grève mondiale dans la lignée des fridays for future initiés par Greta Thunberg et qui ont pour but de faire entendre la voix des lycéens parce qu'on ne veut pas étudier pour un avenir que nous n'aurons pas. C'est dans le cadre de ce mouvement mondial que nous avons organisé la marche de Chalon-sur-Saône pour montrer qu'on est toujours là et que la crise climatique n’est pas oubliée. Cette année est symbolique car, arrêtées à cause du Covid, les marches lycéennes reprennent avec cette journée mondiale du 25 mars. Dans le monde entier des jeunes vont faire grève et manifester.

Qui souhaitez-vous interpeller ? Mobiliser ?

On veut surtout mobiliser les jeunes parce que c'est nous qui subissons les conséquences désastreuses de la crise et que c'est notre avenir qui est en jeu mais tout le monde est bienvenu à la marche

Vous êtes jeunes, comment envisagez-vous l'avenir ?

(Plusieurs avis).

Anouk : « On envisage le futur avec énormément d'angoisse car c'est un avenir catastrophique qui nous attend comme le prouvent les récents rapports du GIEC ».

Sacha : « J’ai encore de l’espoir par rapport à l’avenir et c’est bien pour ça que nous nous mobilisons demain, si nous considérions que la cause était vaine nous ne ferions pas tout ça. Je crois à une prise de conscience publique qui mènerait à une stabilisation de cette situation climatique désastreuse. »

Propos recueillis par Sonia Blondet Rodriguez - Photo transmise par Sacha pour publication.