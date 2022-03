Le Grand Chalon lance sa campagne de sensibilisation sur l’autisme, troubles du neurodéveloppement.

Ateliers, conférences, poèmes, lectures, temps de convivialité, pièce de théâtre … une opération menée dans le cadre de la journée Mondiale de Sensibilisation de l’Autisme le 2 avril 2022.

Mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme, changer son regard et savoir adapter son attitude face à ces personnes en situation de handicap, mieux comprendre leur mode de fonctionnement mais aussi leurs attentes et leurs besoins, faire découvrir au grand public, ce qu’est l’autisme et accepter cette différence en étant moins réticent à leur venir en aide, aider les personnes qui sont directement concernées ou les familles et les proches, … c’est l’opération menée par le Grand Chalon dans le cadre de la journée Mondiale de Sensibilisation de l’Autisme 2022.

Sous l’impulsion d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, de Thomas Perrot, chef de Service de Santé Handicap, Julien Maréchal, référent Handicap (en photographie), assistés des associations partenaires : PEP 71, AMEC, APAIL (Bulle Bleue), Alliance Handicap, Aux Lucioles, Collectif Soleil Bleu, Hypersuper TDAH France, pôle enfance Handicap, APAJH,UNAFAM 71, R’éveil autisme, Gepap 71… mais aussi la librairiee la Mandragore et de nombreux intervenants : mesdames Junier, Grelin, Philemy et Adeline… se déroulera deux grands temps forts d’ateliers, de conférences, poèmes, pièce de théâtre avec la compagnie ‘Les Totors’, lectures et temps de convivialité, le samedi 2 avril à Chatenoy-le-Royal (salle Maurice Ravel à partir de 14 heures) et le 7 mai à Saint-Léger-sur-Dheune (Salle Pierre Champagne à partir de 19 heures) sur le thème du trouble du spectre de l’autisme.

Venez nombreux participer à ces événements !

