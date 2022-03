Dans le cadre son ouverture prochaine à Chalon/Saône, le magasin STORY Mobilier Contemporain & Tendance recrute un(e) responsable de magasin, vendeurs (ses) H/F

Responsable de magasin d'équipement de la maison CHALON SUR SAONE (71100)

Dans le cadre son ouverture, le magasin STORY – Chalon-sur-Saône, recherche son/sa responsable de magasin en ameublement et décoration (H/F)

Votre potentiel permettra de :

- Former, faire monter en compétences, rendre autonome et compétent chaque collaborateur.

- S'assurer de la bonne tenue du magasin (rangement, présentation, propreté).

- Fédérer autour de la politique commerciale du groupe.

- Manager et informer les équipes sur les résultats obtenus et fixer les objectifs à atteindre.

- Suivre, analyser et mettre des actions en place afin d'augmenter le CA et la satisfaction client.

- Être capable de contrôler les dossiers administratifs, la faisabilité technique, gérer le SAV...

Votre envie de nous rejoindre :

- Votre relationnel, rigueur, management, persuasion... font de vous le candidat idéal !

- Vous êtes un super commerçant et aimer impulser un challenge positif à vos équipes.

- Vous disposez d'une expérience d'au moins 2 ans en tant que responsable de magasin dans le domaine de l'ameublement ou d'au moins 5 ans en tant que vendeur.

- En fonction de votre expérience et de vos compétences, une rémunération très attractive vous sera proposée.





Vendeur / Vendeuse en meubles CHALON SUR SAONE (71100)

Dans le cadre son ouverture, le magasin STORY – Chalon-sur-Saône, recherche des(e) vendeurs(ses) en ameublement et décoration (H/F)

« Votre Job »

Le (La) vendeur(se) (H/F) sera chargé(e) d'accueillir, accompagner et conseiller les clients du magasin et d'assurer les ventes des produits.

- Vous accueillez et accompagnez vos clients avec enthousiasme, du premier accueil jusqu'à la livraison du produit.

- Vous êtes à l'écoute des besoins des clients pour imaginer et proposer des créations répondant précisément à leurs attentes.

- Vous maîtrisez les produits de la gamme et êtes à-même de trouver des solutions techniques et des arrangements innovants, alliant fonctionnalités et esthétisme.

- Vous participez à l'entretien de la surface de vente et à la mise en place des opérations commerciales.

« Et vous ? »

Vous disposez d'un fort tempérament commercial et savez vendre en intégrant l'intérêt de votre client.

Vous disposez d'une première expérience réussie dans la vente aux particuliers.

La connaissance du secteur du meuble serait un plus.

Vous avez un sens inné de la décoration et de l'agencement d'intérieur.

Vous appréciez tout particulièrement l'univers contemporain et design.

Dynamique et ambitieux(se), vous aurez la possibilité d'évoluer au sein de l'enseigne.



Envoyer lettre de motivation + CV à : [email protected]