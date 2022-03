L’association ‘Pour Chalon avec vous’ en soutien au peuple ukrainien

Le clin d’œil info-chalon

Dimanche matin, aux abords du marché, côté Grande rue à Chalon-sur-Saône, se trouvait l’association ‘Pour Chalon avec vous’ représentée par son président Alain Rousselot-Pailley, son Vice-président Didier de Carli, Sadia El Hayani… qui était présente pour récolter des fonds en faveur de l’Ukraine.

Sur leur stand, de nombreuses confiseries étaient proposées aux passants et l’ensemble de la recette était ensuite remise en intégralité au profit de la Croix Rouge Française pour l’antenne Croix Rouge Ukraine. En fin de matinée l’association grâce à la générosité des chalonnaises et chalonnais avait récolté la somme de 640 euros.

L’association remercie les deux boulangeries de la rue de la Citadelle (l’équipe Banette de Marion Boutreux et la Féerie Gourmande de Sylvain Chaudat) partenaires qui ont offert des pâtisseries gratuitement au profit de la vente qui a eu lieu dimanche matin pour l'Ukraine. Elle remercie également tous les bénévoles du Comité de bienfaisance de la Citadelle, et de l’Amicale des Classes en 1 qui ont confectionné des gâteaux et des tartes.

J.P.B