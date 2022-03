Le Collège de Saint-Marcel a pris de la hauteur

C’est une bien belle expérience que viennent de vivre 40 élèves de 4ème du collège V.DENON de Saint- Marcel. En effet, ils reviennent d’un stage d’une semaine de ski alpin au Grand Bornand (du 7 au 11 mars), organisé et encadré par l’équipe EPS (Mme GALLOT, Mme FOURNERET et M. BUREAU) ainsi que M. PELKA, principal adjoint.

Dans des conditions quasi-optimales (soleil radieux, neige en quantité suffisante, hébergement de qualité, paysages à couper le souffle…), ces élèves ont pu progresser tout au long de la semaine et ainsi obtenir une certification délivrée par l’ESF( Ecole de Ski Français).

Le collège tient à remercier la commune de Saint Marcel pour son soutien financier (subvention exceptionnelle permettant la prise en charge intégrale du transport). Et un grand bravo à ces élèves pour leur très bon état d’esprit et leur investissement lors des différentes actions proposées par l’AS pour minimiser le coût du séjour ; ils ont su porter haut les couleurs de leur collège et faire de ce stage une réussite. Suite à ce bilan très positif, l’équipe EPS souhaite pérenniser ce séjour pédagogique pour les années à venir.