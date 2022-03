33 jeunes élèves des Ecoles de Tir rassemblés au stand Guy Chapuis

Que ce soit pour la carabine ou le pistolet, les emplacements de deux pas de tir étaient totalement occupés par les 33 élèves des Ecoles de Tir de Chalon (STEP), Le Creusot ( STC) et Châtenoy le Royal ( TSCR). Il a même fallu refuser du monde , les clubs de Gueugnon et d’Autun étaient absents. Trois catégories d’âge Poussins, Benjamins et Minimes ont pu participer à ce rassemblement pour un stage d’une journée, ce samedi 26 mars 2022.

Un programme bien structuré et encadré par les dirigeants des clubs, l’ensemble placé sous la responsabilité de François Bony. Une formation qui permet à ces jeunes élèves de parfaire leurs positions sur le pas de tir, de mieux régler leurs armes ou encore de travailler sur le lâcher ou la visée. Une excellente façon de se mettre en condition d’une compétition d’autant que des matchs ont pu être dirigés par des jeunes Arbitres du Département 71.

Et comme au Tir Sportif de Châtenoy le Royal bien accueillir est dans les gènes du club, un repas aux odeurs alléchantes a été servi le midi par les « petites mains » du club, ainsi qu’un gouter en fin de journée lors du bilan de fin de stage.

JC Reynaud