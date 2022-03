Retour en images sur le vide-grenier du Ring Olympique Chalonnais

Le Ring Olympique Chalonnais a réuni une trentaine d'exposants, dont trois membres du club, ce dimanche 27 mars de 7 heures à 18 heures, pour un vide-grenier au profit des frais de fonctionnement et adhérents du club.

Malgré un potentiel d'espace intéressant pour les exposants et si la bonne humeur et les habitants du quartier étaent bien au rendez-vous, le vide-grenier a pâti de nombreuses manifestations du même acabit dans le Chalonnais, notamment la brocante de Saint-Marcel, de nombreux lotos et la mi-Carême de Chagny.

Mais qu'à cela ne tienne, les exposants l'assurent, ils reviendront.

«Peut-être début mai et cette fois-ci, ça sera sur tout le centre commercial, parking compris, en accord avec la co-propriété et les commerçants», nous confie Saïd Fergani, le président du club.

Samedi 2 avril, le ROC organise une initiation découverte de la boxe avec les contrats civiques Unis-Cité.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati