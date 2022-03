Le groupe Vinyl a enflammé ce dimanche la scène de la salle Marcel Sembat

Les musiciens du groupe de l'ESAT Arc-en-Ciel de Troyes ont donné un concert ce dimanche à la salle Marcel Sembat. Plus de détails avec Info Chalon.

Pendant près d'une heure et demi, ce dimanche 27 mars 2022, le public a été enthousiasmé par ce spectacle musical qui a réuni plus de 130 personnes à la salle Marcel Sembat.

L'association Les Papillons Blancs Bourgogne du Sud avait invité le groupe Vinyl à se produire à Chalon-sur-Saône.

Ces musiciens sont issus de l'ESAT Arc-en-Ciel de Troyes (Aube).

«Cet établissement est une expérience humaine exemplaire née de la rencontre d'éducateurs et de personnes en situation de handicap», nous explique Alain Lefaucheux, président de l'association Les Papillons Blancs Bourgogne du Sud.

Et, pari réussi, puisque le public a répondu présent à cet «aprés-midi musical» ainsi que les résidents des établissements les Foyers Le Mirandis de Simard, le FAM. Arc-en-Ciel de Sevrey (établissements gérés par l'association), le Foyer Hébergement Les Lauriers, l'Espace Clos-Mouron de Tournus, du Foyer Logement Robert Béduneau et de la Résidence Autonomie l'Esquilin. Soit, au total, plus de 130 personnes.

Aujourd'hui, ces musiciens sont des professionnels du spectacle accomplis qui expriment sur scène leur différence avec pudeur et poésie.

Les interprètes ont communiqué au public une énergie rare.

Le spectacle a permis de redécouvrir des chansons des années 60 et 70, chansons réarrangées et revisitées pour coller au mieux au caractère du groupe.

Ces titres ont fait resurgir un souvenir de «déjà vu mais jamais entendu».

«Tout le monde a passé un super après-midi et est ressorti de la salle en chantant......et enchanté», précise le président de l'association.

(Photos gracieusement fournies par Alain Lefaucheux)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati