Plus de 170 personnes au Super Loto de l'Élan Chalon ce dimanche au Colisée

La pandémie n'a que trop longtemps privé les Chalonnais et les Grand-Chalonnais de rencontres et de sorties. Aussi l'occasion a été belle de se retrouver lors du Super Loto organisé par l'Élan Chalon Association ce dimanche 27 mars au Colisée. Retour en images avec Info Chalon.

Ce dimanche 27 mars 2022, l'Élan Chalon Association organisait son traditionnel Super Loto dans les salons du Colisée.

Un super loto en 12 parties avec de nombreux lots à gagner dont une croisière pour 2 personnes en Méditerranée.

Et, comme un plaisir retrouvé après cette (encore) trop longue période de pandémie, bonne humeur, convivialité et partage étaient au rendez-vous de cette nouvelle édition.

Plus de 170 personnes ont répondu présent. C'est un peu moins qu'à l'accoutumé mais beaucoup d'événements avaient lieu le même jour, comme le loto du Comité Saint-Jean-des-Vignes, les brocantes du Ring Olympique Chalonnais et de Saint-Marcel et la mi-Carême à Chagny.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati