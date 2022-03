Réunion publique et table ronde avec Sandra Regol, porte-parole de Yannick Jadot autour de la question : « Quelle place pour les femmes en Saône et Loire ? »

Dans le cadre de la campagne présidentielle, ce temps d’échanges organisé plus particulièrement par Estelle Portrat, membre de EELV Chalon, a réuni, samedi 26 mars à 15h30, une vingtaine de femmes, de différentes villes, de cadre social et culturel différents, qui sont venues échanger sur leur parcours de femmes citoyennes autour de Sandra Regol, également Secrétaire nationale EELV.

Dans ces propos introductifs, Estelle Portrat a précisé : « Le but est d’échanger sur nos parcours de femmes citoyennes, engagées ou non pour construire un message politique afin d’améliorer la représentativité des femmes en Saône-et-Loire. Cela ne se fera pas en un après-midi mais pour aujourd’hui, nous allons faire le constat des leviers qu’il faudrait activer à partir de vos expériences pour permettre aux femmes de tout âge de s’engager plus librement dans la sphère collective publique. Que ce soit dans l’associatif, le sport, le secteur économique mais aussi en politique. L’idée est de partir de vos expériences aussi diverses soient-elles ».

Réparties en différents groupe de travail, les participantes, après une présentation de leur parcours de femmes, ont dû répondre à la question : « Quels sont les obstacles qui se présentent ou que vous avez dû surmonter pour vous engager dans la sphère collective ( association, politique, Conseil d’Administration d’entreprise, syndicalisme…) ? Sandra Regol a, avec une attention toute particulière, écouté la parole de ces femmes et en fin d’échanges, a apporté un éclairage sur ce qu’est l’éco-féminisme et en quoi il peut aider à améliorer la représentativité des femmes sur le département.

Concernant précisément les leviers à activer, plusieurs points sont ressortis et souvent de façon commune à toutes les tables : « Importance de l’éducation, rôle de l’école (déconstruire les stéréotypes…) dès le plus jeune âge (maternelle) ; importance du soutien entre femmes, promouvoir la sororité, aller vers plus de collectif ; échanger sur les parcours et rencontrer des femmes inspirantes ; institutionnaliser la garde d’enfants… Il a été noté également que concernant la loi depuis 2014 pour l’égalité entre femmes et hommes, « les lois ne sont pas assez contraignantes pour qu’elles soient correctement appliquées ». C’est Zoé, l’une des participantes qui a pris la parole pour conclure : « Il faut que nous sortions de l’espèce d’isolement et de la compétition dans laquelle la société nous a mises, que nous retrouvions notre force collective de femmes en tant que groupe. Que nous soyons là pour nous soutenir et nous guider. Bref que nous soyons sorores, et ça marche pour tous les âges ! »

Le deuxième objectif de cet après-midi studieux était de créer un réseau de femmes « pour diffuser les initiatives associatives, professionnelles ou politiques », nous explique Estelle Portrat qui précise bien que ce réseau sera appartisant. Il permettra d’organiser une coopération et une solidarité féminine et féministe dans le département pour mutualiser les expériences de chacune et d’insister : « Il faut que l’on parle des femmes en Saône-et-Loire, c’est encore trop à la marge ! ». Claire Mallard, Présidente du groupe Ecologistes et Solidaires au Conseil Régional témoigne : « Bien que la plupart des femmes ne se connaissaient pas, la parole s'est libérée facilement, motivée par l'envie de témoigner de nos parcours de vie et de notre quotidien. La similitude des situations, des émotions ressenties a tout de suite créé un climat de confiance et la sororité s'est aussitôt installée ! Le succès de cet événement démontre qu'il y a un besoin, sur dans notre territoire, comme ailleurs, de se retrouver entre femmes. Cet événement est une première étape. Je me réjouis que l'expérience s'installe dans la durée. »

D’autres tables rondes seront organisées et inviteront des figures nationales issues du milieu politique et associatif à s’exprimer sur le sujet. Ce rendez-vous apprécié par les participantes a eu lieu au Bar Place 2B, 25 Place de Beaune à Chalon sur Saône et a été suivi d’un concert de Krys Holden pour le lancement de son album ‘Speechless’. Une page web et un Facebook sont en cours d’élaboration. En attendant, si vous êtes intéressée par le collectif "elles se ressourcent" , écrire à : [email protected]

SBR