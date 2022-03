AVIS DE DECES - Monsieur Patrick BERNARD

SAINT-RÉMY



Delphine, Benjamin, Lauranne,

ses enfants et leurs conjoints ;

Joëlle, leur maman ;

Elouan, Mathieu,

ses petits-enfants chéris ;

Annie, Dominique,

Marie-Line, Carole,

ses sœurs et ses beaux-frères ;

Josette, sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick BERNARD

survenu à l'âge de 67 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 1er avril, à 14 heures, en l'église de

Châtenoy-le-Royal.

Condoléances sur registres.

La famille rappelle à votre souvenir son papa, décédé en 2001 ; son frère, décédé en 2009 ; sa maman, décédée en 2017 ; son beau-frère,

décédé en 2018.