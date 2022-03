Remise d'une bourse d'encouragement de la Fondation Marchetta à une étudiante de CPGE du lycée Niépce-Balleure

Lundi après-midi, une étudiante du lycée Niépce-Balleure, Fatma Mojtar El Gahr, a bénéficié d'une bourse d'encouragement de la Fondation Anne et Henri Marcetta qui récompense les jeunes méritants, Plus de détails avec Info Chalon.

Entouré de plusieurs membres de l'équipe éducative, Christophe Bohème, le proviseur du lycée Niépce-Balleure, a reçu Alain Dovillaire, représentant de la Fond ation Anny et Henri Marcetta, ce lundi 28 mars à 17 dans la salle des conseils, à l'occasion de la remise d'une bourse d'encouragement de 800 euros à une étudiante méritante de la classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE).

Cette fondation a ainsi salué les excellents résultats de Fatma Mojtar El Garh.

«C'est un bonheur de l'avoir en classe. On n'entend pas parler d’elle, ça veut dire que tout va bien», nous explique une membre de l'équipe éducative.

Âgée de 19 ans et originaire de El Aioun (ou Laâyoune), plus importante ville du Sahara occidental*, cette étudiante de nationalité espagnole voulait faire ses études en France. Titulaire d'un BAC mention Très Bien au Maroc et après une année infructueuse à la Faculté de médecine d'Angers (Maine-et-Loire) en 2021, la jeune femme intègrera la prépa PTSI ingénieur du lycée Niépce-Balleure via Parcoursup.

«Je ne sais pas encore dans quelle branche je vais me tourner mais ce qui est sûr, c'est que je serais ingénieur», nous assure la souriante Fatma qui loge Résidence Chalon Jeunes.

L'étudiante s'est très vite intégrée au lycée.

«Tout est agréable à Chalon-sur-Saône, les étudiants et l'équipe éducative sont très accueillants. Je ne suis pas la seule étrangère et même des étudiants marocains. Entre étudiants, on s'entraide pas mal donc ça a beaucoup aidé», ajoute la jeune femme.

Un coup de pouce méritée pour cette élève exemplaire considérée décrite comme «discrète» et «déterminée» par l'équipe éducative.

Étaient également présents, Claire Garnier, la conseillère principale d'éducation (CPE), et Marc Lavigne, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT).

* Ancienne colonie espagnole annexée par le Royaume du Maroc en 1976.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati