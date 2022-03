La neige annoncée en plaine en Saône et Loire

Les modalisations de Météo France semblent se confirmer selon les dernières prévisions. Les premiers flocons de neige pourraient tomber dans la nuit et particulièrement au petit matin. Tout le département de Saône et Loire est concerné. La neige pourrait même s'installer sur la journée de samedi. La prudence est vraiment de mise à l'occasion de vos déplacements matinaux pour les journées de vendredi et samedi.