Décors grandioses et magie nouvelle pour enchanter petits et grands

'Le bruit des loups' programmé par l'Espace des Arts, scène nationale Chalon-sur-Saône dans le cadre du festival Les Utopiks, est un spectacle envoûtant d' Etienne Saglio, référence incontournable de la magie nouvelle. Dans un décor majestueux aux proportions étonnantes, il nous invite à nous échapper d"un monde devenu trop propre". Réel et virtuel se confondent, la nature, les animaux de la forêt (hermine, renard, loup, écureuil, cerf), d' étranges créatures végétales qui se rebellent et géant tout à la fois inquiétant et attentionné, se côtoient pour renouer avec un imaginaire qui doit impérativement survivre en chacun de nous. "Si la nature quitte notre imaginaire, elle quitte nos vies. Face à ce constat simple, je veux reboiser notre imaginaire. Convoquer la pleine lune, les arbres et les loups, les géants et les monstres [...]", écrit Etienne Saglio.

Info Chalon a participé vendredi 1er avril à 10h15 à une séance dédiée aux scolaires. De nombreux élèves d'écoles primaires, de collèges chalonnais et du collège de Saint Germain du Plain, ainsi que de l'IME Les Papillons blanc, soit au total 324 spectateurs, sont venus voir ce spectacle de magie nouvelle.

SBR

