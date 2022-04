La Région collecte 130 palettes de matériel médical et sanitaire pour contribuer à la solidarité en faveur du peuple ukrainien

Communiqué du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 1er avril 2022 :

Plus de 4 millions de personnes ont fui l’Ukraine pour échapper aux combats depuis le déclenchement du conflit, le 24 février, selon le décompte de l’ONU.

Les besoins humanitaires en Ukraine et dans les pays voisins sont très importants et vont s’inscrire dans la durée. Les déplacements de population vers les pays voisins sont massifs. De nombreuses organisations locales et nationales se mobilisent pour acheminer de l’aide matérielle aux réfugiés, en Ukraine ou dans les pays limitrophes.

Dans ce contexte de catastrophe humanitaire, la Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, a lancé un appel aux dons auprès des acteurs régionaux du secteur de la santé. Ces derniers jours, 130 palettes de matériels médical et sanitaire ont pu être collectées par la Région dans un dépôt mis à disposition par le CHU de Dijon.

Ces dons sont issus de la générosité des CHU de Dijon et de Besançon et d’entreprises membres du réseau BFCare (Urgo, Onco Design...). Ils seront remis à l’association ACTED. Celle-ci, bénéficiaire de ces dons en nature, se chargera de les affréter jusqu’à Paris puis de les distribuer au bénéfice des victimes du conflit, en Ukraine, en Pologne et en Moldavie.

L’ONG ACTED est présente en Ukraine depuis 2015 pour répondre aux besoins urgents et à plus long terme des populations vulnérables, marginalisées et touchées par le conflit dans le Donbass. Au cours des deux dernières années, ACTED a étendu ses opérations à Kharkiv, Kherson et à la région de la mer d'Azov. Depuis l’éclatement du conflit dans le reste du pays le 24 février 2022, ACTED intervient au plus près des besoins des populations dans les zones de conflit et dans les zones accueillant des personnes déplacées, grâce à un réseau d’équipes et partenaires sur place.

« Après avoir contribué à la solidarité européenne à hauteur de 300 000 euros votés lors de la dernière commission permanente, la Région est fière aujourd’hui de participer à cette action de solidarité aux côtés des acteurs de la santé, grâce notamment à la mobilisation très forte de l’entreprise Urgo et de l’implication des services de la Région », déclare la Présidente de Région, Marie-Guite Dufay, qui précise par ailleurs que « 300 sacs de couchage et lits de camp ont également été affrétés ces derniers jours pour répondre aux besoins de la région partenaire de Bohême centrale en République Tchèque, fortement mobilisée pour accueillir les réfugiés ukrainiens ».

« Les femmes, les enfants et les personnes âgées sont les principales victimes de ce conflit. L’ampleur de la catastrophe humanitaire et des besoins grandit de jour en jour. La vie quotidienne des populations est un combat pour la survie. Ce partenariat nous permettra d’acheminer du matériel médical et sanitaire dont les victimes du conflit ont grandement besoin, via nos équipes sur nos bases opérationnelles à Dnipro, Vinnytsia, Tchernivtsi et Lviv, ainsi que dans les villes Donetsk et Kharkiv, et nos partenaires dans 12 oblasts. L’ADN d’ACTED, c’est d’agir jusqu’au dernier kilomètre. Aujourd’hui, nous avons trois priorités : les personnes dans les villes quasi-assiégées, les personnes déplacées dans l'ouest de l'Ukraine, et les personnes réfugiées dans les pays voisins. » Aurélien Daunay, Directeur général délégué d’ACTED.

« Les Laboratoires Urgo Healthcare soutiennent naturellement cette action de dons de produits pour l’Ukraine initiée par le Conseil Régional. Nous sommes fortement affectés par la situation de toute la population ukrainienne et nous avons souhaité agir pour leur venir en aide. Pour cela nous nous sommes mobilisés pour contribuer à ce don de produits de santé qui permettra une prise en charge des premiers soins », rappelle Pascal Auzière, vice-président de BFCare et Directeur Business Development Stratégique Urgo Healthcare.



« Le CHU de Dijon a souhaité afficher sa solidarité avec l’initiative engagée par la Région Bourgogne-Franche-Comté pour une cause qui nous touche toutes et tous, en répondant immédiatement et de façon positive à la réception et l’entreposage de l’ensemble des dons effectués par les acteurs publics et privés. Mais également en mobilisant en interne l’ensemble des acteurs (services logistiques et hôteliers, biomédical, pharmacie) en mesure d’identifier les différents équipements et produits pour apporter une aide utile, tant aux populations qu’aux organismes présents sur le terrain. Enfin, en sollicitant d’autres acteurs publics et privés du champ de la santé. Au final, ce sont près de 8 tonnes de produits d’hygiène, d’équipements de protection individuelles, de matériels médicaux (respirateurs, pousse-seringue, défibrillateurs) et leurs consommables pharmaceutiques) qui auront pu être recueillis au sein du CHU. » Nadiège Baille – Directrice Générale du CHU Dijon Bourgogne.

« Lorsque la région nous a informés de ce projet et nous a sollicités pour faire un appel aux dons auprès de nos adhérents, nous nous sommes tout de suite mobilisés. Une des valeurs du Pôle BFCare est l’entraide, aussi il nous semblait évident de venir aider le peuple ukrainien », indique le président du Pôle BFCare, Patrick Alexandre.

« Le CHU de Besançon a naturellement répondu favorablement à l’initiative portée par la région. Le CHU a notamment fait don de 160 000 masques chirurgicaux, 28 800 masques FFP2, 2 232 litres de solution hydro-alcoolique et 4 respirateurs. 4 palettes contiennent des dispositifs médicaux d’urgence. Face à cette guerre au cœur de l’Europe, la communauté hospitalière bisontine adresse son soutien au peuple ukrainien et a une pensée toute particulière pour l’ensemble du personnel hospitalier qui fait face sur place », réagit la directrice générale du CHU de Besançon, Chantal Carroger.