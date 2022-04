Chapeau bas aux policiers municipaux de Chalon-sur-Saône !

Agent de la fonction publique et handicapée moteur, notre Chalonnaise qui a souhaité raconter sa mésaventure à info-chalon.com, a vécu une mésaventure qu'elle aurait bien aimé ne pas supporter. Sortant du travail, c'est en souhaitant emprunter l'ascenseur de son immeuble qu'elle s'est rendue compte qu'il était HS. Une situation technique qui peut arriver hélas...

Dans cet immeuble géré par Habellis, notre chalonnaise a donc appelé son bailleur afin de lui signaler la panne, afin qu'un technicien intervienne au plus vite, du fait de son handicap, et résidant au 3e étage de l'immeuble. Il est guère plus de 17H30. Des soins infirmiers sont prévus à son domicile. Le bailleur se met en contact avec la société OTIS afin qu'un technicien intervienne dans les plus brefs délais. Sauf que le délai va durer des plombes.

Appelant les sapeurs-pompiers, pour trouver un moyen afin qu'elle regagne son appartement, ce sont finalement les policiers municipaux qui vont intervenir. A quatre, nos agents de la ville, accompagnés de voisins, vont porter notre chalonnaise et son fauteuil afin qu'elle regagne son logement... Il sera quasi 21h.

Le lendemain matin, à l'heure de partir au travail, la même sanction est tombée... empêchant notre chalonnaise de rejoindre son lieu de travail avant une nouvelle intervention technique.

il aura fallu l'appel du directeur des services du Grand Chalon et de la directrice du cabinet du Président pour qu' Habellis prenne la mesure de la situation, nous a confié la locataire, remerciant au passage les uns et les autres pour leurs interventions. En attendant, coup de chapeau aux municipaux pour leur intervention du soir.

L.G