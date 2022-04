Faible mobilisation des anti-pass à Chalon-sur-Saône : moins de 50 manifestants sur la Place de Beaune

Malgré une très faible mobilisation, le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale veut continuer à lutter «contre le gouvernement et contre cette dictature». Plus de détails avec Info Chalon.

C'est peut-être en raison de la hausse des prix du carburant, une partie non négligeable de ses effectifs étant issue des zones périurbaines et rurales, ou de la vague du froid qui s'est abattue sur notre pays mais avec 48 participants, la 36ème manifestation du Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale a peu mobilisé ce samedi 2 avril 2022.

Tenu par Yvan Brochiero, le barnum de Réaction 19 et Bon Sens qui fait figure de point d'informations a même été renforcé pour faire face à la bise.

Tout d'abord, ce fut le temps des prises de parole, un participera fera le récit d'une obscure affaire de perquisition qui aurait été opérée, selon ses dires, par la DGSI ou la cellule antiterroriste à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), certains ont évoqué le scandale McKinsey, d'autres comme Yvonne Desplaces ont pointé du doigt ces mêmes gens qui, à l'époque du premier confinement, ont participé au concert de casseroles, cette manifestation sonore et spontanée de soutien d'une bonne partie de la population aux personnels de santé en première ligne pour combattre le Covid-19, et qui désormais se désintéressent totalement du sort de ceux d'entre eux, qui faute d'avoir été vaccinés à temps, sont aujourd'hui interdits d'exercer et n'ont donc plus de revenus.

Une situation qui énerve particulièrement cette dernière et qui ne s'est donc pas gênée pour le montrer.

Ce n’est que près d'une heure après le début du rassemblement que le cortège a pris lentement le chemin des rues piétonnes depuis la Place de Beaune, le point de rendez-vous habituel des opposants à la politique sanitaire et vaccinale du gouvernement.

Jean-Michel Bignier et Pierre Laine, deux figures bien connues du collectif, ont en quelque sorte encadré ce cortège hostile à Emmanuel Macron et qui appelait tout naturellement à changer de gouverment et de président.

Oui, il est toujours bon de le rappeler, nous sommes à une semaine du premier tour des élections présidentielles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati