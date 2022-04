OPINION - Le 10 avril, faisons que la gauche soit bien là !

Au soir du premier tour de la prochaine présidentielle, nous ne voulons pas nous retrouver avec deux candidats qui tournent le dos aux aspirations et aux besoins de celles et ceux qui sont le plus maltraités(ées) par ce système capitaliste qui écrase nos vies et détruit notre planète.

Même si l’on n’accorde pas une totale confiance aux sondages, on voit bien que le premier tour de la gauche est en train de se dérouler.



Une équipe, celle de l’Union Populaire semble obtenir l’agrément d’une majorité de celles et ceux qui veulent un réel changement.



Nous ne souhaitons pas l’hégémonie d’un courant à gauche, mais nous savons que l’éparpillement et la dispersion des voix de cette gauche multiple est contraire aux intérêts et besoins de celles et ceux qu’elle dit vouloir représenter.



Cette alternative n’est certes pas totalement consensuelle, mais elle donnerait une réelle chance de pouvoir faire naître un mouvement de résistance à cette dérive sociale et écologique que nous vivons.



Elle pourrait être le point de départ d’une dynamique de lutte, de progrès social et écologique face aux mensonges et à l’inconscience d’une caste représentée par Macron.

Quelle que soit notre préférence partisane, transformons-la en un élan unitaire qui redonnera espoir. Choisissons l’unité avec nos différences, apportons notre voix au candidat de gauche le mieux placé, Jean Luc Mélenchon, le candidat de l’Union Populaire,



Faisons que cette élection présidentielle soit l’occasion de donner la parole à celles et ceux qui souhaitent résolument dépasser les clivages des appareils politiques.



Faisons que le deuxième tour devienne alors une tribune de toutes les gauches, sans sectarisme, pour inventer collectivement un vivre ensemble tourné vers la satisfaction des besoins et la préservation du vivant.



Sympathisants(tes), militantes et militants, d’Europe Ecologie les Verts, du Parti Communiste, du Parti Socialiste, de Génération.s des Radicaux de Gauche, du NPA de Lutte Ouvrière, celles et ceux qui ne votent plus, mobilisons-nous pour que la gauche soit bien là au soir du 10 avril et après.





Signataires :



Philippe Beaugrand Militant Associatif

Marc Bruneau Militant Associatif et Syndical

Vincent Castagnino Miltant Syndical

Mathias Cazier Militant Syndical

Fanny Franconie Militante syndicale et Pédagogique

Philippe Janet Militant Associatif

Nathalie Hardelay Union Populaire

Aline Mathus Militante Associative

Annabelle Simon Militante Associative

Olympe Sauvage Militante Associative et Chalon Zéro Déchet

Jean Pierre Thielland Militant Associatif