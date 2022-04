Match de Fédérale 2 Poule 2 : RTC 22 - Pontarlier 23, les chalonnais terminent la saison sur une fausse note à domicile!

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait lors du dernier match retour à domicile de la saison de championnat de fédérale 2 (poule 2), l’équipe de Pontarlier, une équipe positionnée à la 8ème place du championnat et qui avait sévèrement corrigé les chalonnais lors du match aller 39 à 6.

L’équipe de Rudy Léger elle, restait sur une spirale de défaites successives et se devait de terminer la saison de la plus belle des façons possibles en décrochant une victoire contre les jurassiens afin de satisfaire son fidèle public. Alors les tangos allaient-ils à nouveau rendre les terres chalonnaises inviolables pour cette fin de saison ? Les chalonnais ont-ils été à la hauteur de la rencontre ?

Le résumé de la rencontre d’info-chalon.com

Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps glacial

Vent : 20 km/h Affluence : 250 personnes

Entraineurs Chalon: Rudy Leger Pour Pontarlier : Christian Cabeannes

Adjoint de terrain Chalon : Arnaud Levasseur Pour Pontarlier : Pierre Scheidegger

Arbitrage : Thomas Joly Délégué du match : Lionel Oblivier

Carton blanc pour Chalon : Bertheau (27’)

Carton blanc pour Pontarlier : Pellegrini (13’), Bouland (66’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Toti, Genevois, Fenare, Oliveira (50’), Dichant (56’)

Rentrées à Pontarlier : Malfroy suite à blessure de Tirello (30’), Bouland (56’), Clément et Debard (64’)

Résumé (début du match 15 H 00)

Les chalonnais vont comprendre dès le début de la partie que la confrontation face aux pontissaliens ne sera pas de tout repos. Ils vont le comprendre d’ailleurs dès le début de partie suite à un maul progressif dans le camp chalonnais où les locaux vont résister tant bien que mal. Ils vont d’ailleurs essayer une relance pour se dégager, mais l’interception de passe dans l’arrière garde chalonnaise par Tirello, verra le jurassien partir ballon sous le bras pour aplatir le cuir en terre chalonnaise. Essai qui sera transformé par (Stander, Chalon 0 Pontarlier 7, 9’). Chalon qui subit une nouvelle fois la pression jurassienne et se met à la faute sur un regroupement à la ligne des 45 mètres et qui sera pénalisé par une pénalité transformée par Stander, (Chalon 0 Pontarlier 10, 11’). Chalon en a marre de subir et sur une faute du N°6 visiteur qui sera sanctionnée d’un carton blanc, une mêlée est accordée aux chalonnais aux abords des 22 mètres de l’équipe de Pontarlier. Suite à l’introduction et un maul progressif constitué, Martin récupérera le cuir et s’échappera de la vigilance jurassienne. Aidé par ses coéquipiers, il aplatira en force sur l’aile gauche. Essai qui sera non transformé par M. Bajard, (Chalon 5 – Pontarlier 10, 16’). Chalon recule et se fait sanctionné sur une faute de placement dans ses 22 mètres, pénalité transformée par Stander, (Chalon 5 – Pontarlier 13, 32’). Sur la fin de la première mi-temps les chalonnais montre un jeu offensif intéressant qui sera d’ailleurs concrétisé par un essai collectif en force où S. Bajard aplatira le ballon ovale dans le camp visiteur. Essai qui sera transformé par M. Bajard, (Chalon 12 - Pontarlier 13, 36’). C’est d’ailleurs sur ce score que sera sifflée la mi-temps

Début de seconde mi-temps :

Les chalonnais reviennent avec la ferme intention de ne pas s’en laisser compter et d’ailleurs suite à une domination territoriale, ils vont obtenir une pénalité sur un regroupement qui sera transformée par M. Bajard, (Chalon 15 – Pontarlier 13, 49’). Chalon malheureusement recule après un quart d’heure de jeu et se fait sanctionner une nouvelle fois sur un regroupement mais la pénalité sera non transformée par Stander (57’). Pontarlier qui continue de pousser et qui met les chalonnais une nouvelle fois à la faute mais la pénalité sifflée à 40 mètres face aux poteaux ne sera pas transformée par Stander (61’). Chalon aura l’occasion de creuser l’écart par une pénalité à 30 mètres des poteaux mais elle sera non-transformée par Genevois (63’). Chalon a envie de se mettre à l’abri et sur une belle action collective et un acte d’anti jeu dans les terres jurassiennes se verra accorder un essai de pénalité, (Chalon 22 - Pontarlier 13, 66’). Les supporters chalonnais pensaient bien que le plus dur venait d’être fait mais sur une nouvelle indiscipline chalonnaise pour un placage à deux, l’arbitre sifflait une pénalité à 22 mètres face aux poteaux. Pénalité qui était transformée par Stander, (Chalon 22 – Pontarlier 16, 71’). Chalon qui va se faire déborder une dernière fois par les visiteurs suite à une belle action collective de successions de passes pour servir Devillers qui s’en va sur son aile gauche aplatir dans l’embut chalonnais. Essai qui sera transformé par Stander, (Chalon 22 - Pontarlier 23, 76’). Chalon se lance alors à l’assaut de l’embut pontissaliens mais cafouille ses actions et finalement c’est sur ce score final que sera sifflé la fin du match.

clin d'oeil à Jonathan Bertheau et à Julien Juillet qui mettent un terme à leur carrière de joueur !

Clin d’œil à l’équipe B qui s’impose de fort belle manière face à Pontarlier 27 à 17.

Clin d’œil à la Bandas de Bourgoin Jallieu toujours présente et de bonne humeur !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B