Législatives 2022 : les communistes présentent leur candidat dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire

La Fédération du Parti Communiste Français de Saône-et-Loire, qui espère aligner un candidat dans les cinq circonscriptions du département aux législatives des 12 et 19 juin 2022, donnait rendez-vous à la presse locale ce lundi 4 avril Rue Théodore de Foudras pour présenter Christian Tramoy, le candidat de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, et sa remplaçante, Florence Folléat. Plus de détails avec Info Chalon.

Las d'attendre l'émergence d'une proposition commune à gauche pour les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022, la Fédération du Parti Communiste Français de Saône-et-Loire est l'une des premières listes à présenter des candidats dans les cinq circonscriptions du département*.

Et ce, dans le prolongement de la campagne de Fabien Roussel, élu secrétaire national élu en 2008 avant d'avoir été choisi pour représenter les communistes à l'élection présidentielle 2022. Celui-ci est rédité de 3 à 5% des intentions de vote au premier tour, selon les sondages, un score qui le place devant la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo.

Pour autant, Jean-Michel De Almeida, co-secrétaire de la section du Parti Communiste Française (PCF) du Grand Chalon et membre du Comité exécutif de la Fédération du Parti Communiste Français de Saône-et-Loire, ne désespère pas de voir la gauche rassemblée partout où cela sera nécessaire.

Ce lundi 4 avril à 18 heures, c'est au local de la section du PCF du Grand Chalon qu'a été présenté le candidat soutenu par la liste communiste pour la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Christian Tramoy, et sa remplaçante, Florence Folleat.

C'est d'abord Florence Folleat, 57 ans, directrice adjointe du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône et conseillère municipale d'opposition à Châtenoy-le-Royal depuis mars 2020, qui s'est présentée.

«Servir l'intérêt général a toujours été le fil rouge de ma vie», déclarera cette femme «viscéralement» de gauche est issue d'une famille connue pour son engagement politique.

Déterminée à défendre le programme pour le retour des Jours heureux si cher à Fabien Roussel, une référence au programme du Conseil National de la Résistance adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944 et qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la Libération du territoire, un ordre social plus juste, la remplaçante a tenu un discours devant la presse locale, comme une profession de foi dans laquelle elle s'engage en faveur de la jeunesse, de la formation et stopper les privatisations et faire de la jeunesse une priorité.

«Ensemble, on peut changer le cours des choses», conclut cette dernière avant de céder la parole au candidat.

Âgé de 64 ans, Christian Tramoy est un retraité de la fonction territoriale originaire de Saint-Vallier est issu d'une famille de résistants et de communistes.

Celui-ci expliquera entre autres que la politique d'Emmanuel Macron a abîmé la France et qu'il essaiera de réveiller les lecteurs abstentionistes.

Révélé par le Sénat via une commission d'enquête initiée par le petit groupe CRCE à majorité communiste, le scandale des contrats conclus par l’État avec le cabinet de consulting McKinsey qui ont atteint un montant record de plus d'un milliard d'euros en 2021 est, pour le candidat de la 5ème circonscription du département, la preuve qu'il est important d'avoir des députés communistes.

Si pour l'heure, il est trop tôt pour annoncer un quelconque agenda des actions à venir concernant les législatives dans la circonscription qui regroupe le Chalonnais, la Côté Chalonnaise et le Bassin Minier, Christian Tramoy nous l'assure, «ça sera dans les semaines qui suivent les élections présidentielles».

* Pour certaines circonscriptions, les tractations sont toujours en cours.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati