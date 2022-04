‘Fête des Arts’, pour découvrir la scène et révéler les talents !

« C’est une nouvelle animation culturelle (en alternance avec Origin’Art, une année sur deux) qui se déroulera sur plus de 6 mois de l’année ; un travail à long terme mené par les équipes de la ville », a souligné Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône lors du point presse organisé à l’Espace Jeunesse, place de l’Obélisque, ce mercredi 6 avril. Ces ateliers se concluront en novembre par un grand moment de fête au Théâtre du Port Nord ; d’ici là, des points d’étapes sont prévus. L’objectif de cette action est de donner la possibilité aux jeunes de s’exprimer par le biais d’une pratique culturelle et de se mettre en scène avec une représentation publique. « Tout le monde a des talents, le but étant de donner un temps fort aux jeunes [...] pour qu’ils prennent confiance en eux, pour se mettre en valeur », poursuit le 1er Magistrat de la ville, entouré de Mohammed Larichat (Direction de la Cohésion Sociale), Jean-Michel Morandière ( Adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers ), Isabelle Paulo (Conseillère déléguée Actions en direction des jeunes) et en présence de Rachid Kassi et Solène Darnauguilhem.

Les inscriptions ont lieu, en ce moment, auprès du Pôle Jeunesse ou dans toutes les Maisons de Quartier. Les ateliers, quant à eux, se dérouleront d’avril à juin puis reprendront dès le mois de septembre jusqu’à l’événement final. En fonction des disciplines proposées divers lieux ont été ciblés : Danse contemporaine (avec Elise Loctin, les mardis de 17h à 20h à la Maison de quartier du Stade) ; Art du cirque (avec Moustapha Chaouky, les mercredis de 17h à 20h à l’Annexe des Prés Saint-Jean) ; Musique ( avec Floris Correia, les merdredis de 17h à 20h au Pôle Jeunesse) ; Théâtre (avec Syméon Fieulaine, les vendredis de 17h à 20h à la Maison Verte) ; Hip-Hop et slam (avec Fabien Périchon, les vendredis de 17h à 20h à l’Espace des Arts (Espace de rue)) ; Chant (avec Clémentine Jeannin, les samedis de 14h à 17h à la Maison de quartier des Prés Saint-Jean) et à partir de septembre 2022 un atelier Décors avec Corinne Briez aura lieu les mardis et mercredis à la Maison de quartier Aubépins. « Chaque jeune inscrit aura accès à une sortie culturelle gratuite : concert, représentation… », a précisé Gilles Platret.

Les conditions pour participer sont : d’avoir 11 ans ou plus, être chalonnais ou fréquenter un collège ou lycée de Chalon, adhérer à la carte Accueil Jeunes (2,50 euros pour l’année) et bien sûr s’engager sur la durée, c’est-à-dire être disponible et présent aux ateliers et aux spectacles. D’ailleurs une soirée d’étape (présentation du travail en cours) aura lieu le vendredi 24 juin au Théâtre du Port Nord et l’événement Fête des Arts sera organisé le 18 novembre également au Théâtre du Port Nord pour un spectacle final, en journée devant les collégiens et lycéens et en soirée pour tous. Bien entendu, des répétitions collectives, afin de préparer au mieux le spectacle, sont prévues avant ces deux événements. Le budget prévu s’élève à 16 000 euros (surtout pour l’achat de matériels sons, de jonglerie, pour la création décors). Un appel à partenariat a été lancé auprès des collèges et lycées ainsi que des établissements travaillant dans le domaine de la création artistique et de l’éducation. Pour le moment, seule la classe Hip-Hop du Conservatoire du Grand Chalon s’est positionnée.

Mohammed Larichat précise que chaque participant peut venir essayer une discipline avant de s’inscrire. Les différents groupes sont formés de 15 personnes et ce sera donc une centaine de jeunes, issus de ces ateliers, qui seront sur scène au Théâtre du Port Nord ; la philosophie d’une telle action étant d’essayer d’accueillir tous les jeunes qui s’y intéressent, insiste le Maire de Chalon-sur-Saône. Il reste de la place, n’hésitez pas à vous rapprocher du Pôle Jeunesse (26, rue de la Paix - Tél. 03 85 42 76 66) ou des Maisons de quartier.

