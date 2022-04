'7m2' de pur émerveillement !

Epurée et minimaliste, déclinant le noir, le blanc et l’or, la pièce ‘7m2’ mêlant arts visuels et danse théâtralisée, a séduit le public de l’Espace des Arts. Librement inspirée de l’histoire d’Hansel et Gretel, cette pièce épousant l’univers de l’illustrateur Lorenzo Mattotti, voit évoluer au plateau deux danseurs-interprètes Anne-Charlotte Le Bourva et Mehdi Kotbi qui nous plongent - grâce aux gestes empruntés à la danse contemporaine et au hip hop et jouant avec l’ombre et la lumière - dans ce conte populaire connu de tous.

Les 7m2 d’une architecture de lumières et de brume offrent un espace pour rêver, trembler et contempler. Programmé par l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, dans le cadre du festival Les Utopiks, un atelier 'Éveil corporel en lumière’ pour prolonger l’expérience de cette pièce conçue et chorégraphiée par Aurélia Chauveau, a été proposé mercredi 6 avril à 11h et 16h.

Le festival continue : https://www.espace-des-arts.com/

SBR - Photo, crédit photo : Aurélia Chauveau.