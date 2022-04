PRESIDENTIELLE -«Les extrêmes jouent habilement sur les peurs mais n’apportent pas de solution», juge Philippe Exertier

Communiqué



Dans un monde de crise et face au risque de repli, voter n’a jamais été aussi important.

En Saône-et-Loire, nous saluons l’action du Président de la République depuis 5 ans !

Dans un contexte sanitaire inédit, il a su protéger les Français et relancer notre économie.

Alors que la Russie a attaqué l’Ukraine au mépris du droit international, il a mis sa stature internationale au service de la Paix et de la cohésion nationale.

En parallèle de ces crises, il n’a cessé d’agir en faveur de l’école, du climat, de la lutte contre les discriminations, de l’égalité femmes-hommes, de la sécurité ou encore de la justice sociale.

Emmanuel Macron a su écouter la voix des territoires et des élus locaux.

Les ressources des collectivités ont été préservées durant tout le mandat. La loi 3DS a consacré le principe de différenciation des collectivités territoriales et a affirmé un pouvoir réglementaire local.

Le plan de relance a permis aux collectivités d’accélérer la mise en œuvre de leurs projets, grâce à son volet territorial.

Les bonnes idées ne sont ni de droite, ni de gauche ... mais elles demandent d’unir toutes les bonnes volontés. Le projet de dépassement des clivages politiques, porté par Emmanuel Macron s’est concrétisé.

Les extrêmes jouent habilement sur les peurs mais n’apportent pas de solution …

Emmanuel Macron constitue le meilleur rempart pour nos valeurs démocratiques et républicaines.

Mais rien n’est joué et notre mobilisation ne doit pas faiblir.

Réélire Emmanuel Macron, c’est donner à la France et à l’Europe 5 années de plus pour accroître notre indépendance alimentaire, notre indépendance énergétique, notre indépendance industrielle, notre indépendance financière et notre indépendance culturelle.

C’est aussi donner 5 années de plus à notre département, pour se développer encore plus et améliorer notre cadre de vie. Emmanuel Macron porte un projet pour unir et rassembler les Français « avec vous » ce n’est pas uniquement un slogan c’est une nouvelle méthode pour nous associer à chaque forme majeure.

Le 10 avril prochain, Les Français auront un choix capital à opérer, qui sera déterminant pour l’avenir de notre pays, de l’Europe et du monde !



Philippe EXERTIER

Référent La République en Marche – Saône-et-Loire