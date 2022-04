Un dimanche en chansons avec le concert de la chorale ̏Comme un soleil˝ de St-Germain du Plain et le Chœur ̏Variantes˝ de Musique et expressions à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

Une première partie de concert avec la chorale « Comme un soleil » sous la direction de Nathalie Ruffin et Denis Lachaud. C’est sous les applaudissements d’une salle bien remplie que la chorale a pris place sur la scène pour une interprétation riche en couleur musicale et en diversité. Tantôt seule, tantôt accompagnée par l’orchestre, la chorale a su conquérir les auditeurs par des chants africains, par des chansons plus connues comme Tous les cris les SOS de Daniel Balavoine, les gens qu’on aime de J.J. Goldman ou encore la maladie d’amour de Michel Sardou. Accompagnée par son orchestre, la chorale prend une autre dimension, une autre couleur dans son interprétation pour le plus grand bonheur du public.

Ce moment agréable s’est poursuivi avec, en deuxième partie, le chœur « Variantes » accompagné par Dominique Chaffangeon au piano et sous la direction de Thierry Potrat. Le chœur a promené l’auditoire de Bécaud en passant par G. Brassens, Claude Nougaro, Jacques Dutronc, Michel Legrand et bien d’autres. Bras dessus bras dessous, les moulins de mon cœur, l’important c’est la rose, des chansons qui rappellent forcement des souvenirs à chacun et chacune des personnes présentes cet après-midi de début avril. Des chansons que l’on a emmenées avec soi en quittant la salle des fêtes.

Un merveilleux moment de partage musical pour le public. Un public dans lequel étaient présents Fabrice Rignon et Monique Charles élus de la commune représentant le maire.

Musique expressions prépare déjà un autre spectacle qui sera présenté le samedi 21 mai à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal. Pour soutenir cette association et renforcer ses rangs, quelques hommes seraient les bienvenus.

Présidence : 06 60 59 03 39 ou 06 80 06 85 97

Par mail : [email protected]

C.Cléaux