Ce samedi 9 avril grande collecte alimentaire annuelle de la FACE dans huit magasins du Grand Chalon

Une fois encore, à l’instar de Raphaël Jimenez, président de la FACE, et d’Arlette Cornaire, présidente de la Famille Chalonnaise, des dizaines de bénévoles vont être mobilisés tout au long de cette journée placée sous le signe de la solidarité et de la générosité. Des bénévoles issus des associations membres de la FACE mais également du Rotary Chalon Saint Vincent, du CCAS de Givry ou encore des scouts.

Quels produits donner ?

Les produits recherchés sont plus particulièrement les conserves de poisson (thon, sardines...), les conserves de légumes et de fruits, l’huile, la confiture, le chocolat, le café, le sucre, la farine, les biscuits, le cacao, les petits déjeuners, les céréales, le riz et les pâtes. Les denrées ainsi récoltées seront intégralement reversées à l'épicerie solidaire du Grand Chalon et au centre d’aide alimentaire d’urgence de la FACE.

En 2021 plus de 5,3 tonnes, très précisément 5 311,3 kg, de denrées alimentaires ont été collectées. Dans un contexte encore délicat, et malgré un nombre de magasins participants en baisse, les organisateurs espèrent quand même approcher le plus possible ce résultat. Car, comme le rappelle Raphaël Jimenez, on a de plus en plus de gens dans la précarité, notamment des familles monoparentales, des jeunes, et des personnes âgées... et avec l’arrivée du Covid-19 la situation n’a fait qu’empirer. L’an passé, 31 tonnes, dont bien évidemment les 5,3 tonnes récoltées dans le cadre de la collecte, ont été distribuées à des personnes en grande difficulté économique, résidant à Chalon et dans les communes du Grand Chalon.

Où faire le don ?

Huit magasins, dont quatre à Chalon, participent à l'opération.

Chalon : ALDI, 35 avenue Nicéphore Niépce.

Monoprix, 15 place de Beaune.

Intermarché, 70 rue des lieutenants Chauveau.

Leclerc, 6 rue Paul Sabatier.

Châtenoy-en-Bresse : Netto, zone d’activités du Champ Chassy.

Châtenoy-le-Royal : ALDI, 3 rue de la Jonchère.

Lux : Leclerc, route de Lyon.

Givry : Colruyt, 22 avenue de Mortières.

Gabriel-Henri THEULOT