Arts d’Alep, réapprovisionnement de loofa après rupture de stock

Très demandé, le loofa, fibres naturelles, idéal pour la beauté de la peau, fait son retour à l’épicerie syrienne Arts d’Alep, située 6 avenue Victor Hugo à Chalon-sur-Saône. Pour optimiser son utilisation, Asad Shehabi, installé près du Conservatoire du Grand Chalon depuis un peu plus d’un an, conseille de l’associer avec les savons d’Alep traditionnels (base huile de baies de laurier, huile d’olive), coupés à la main et de durée de séchage variable selon la qualité recherchée. Sont proposées également des versions avec ajout de parfums naturels : rose de Damas, lavande, musc, jasmin, miel, camomille et même chocolat, vendus à la pièce ou en coffret de 6 ou de 12 savons.

L’épicerie propose toute une variété de produits orientaux : olives noires d’Egypte, petits concombres aux épices pour l’apéritif, petites aubergines farcies, blé dur vert concassé grillé (freekeh), zaatar, mélange composé de 20 épices, falafels, feuilles de vignes naturelles ou farcies (dolmas)… véritable caverne de trésors gourmands, on trouve aussi, entre autres, dans cette épicerie du maté d’Argentine, pour un tour du monde des saveurs. Aux beaux jours, il sera possible de déguster en terrasse un thé ou un café à la mode orientale.

Arts d’Alep - Shehabi Market, épicerie syrienne, 6 avenue Victor Hugo à Chalon-sur-Saône - Tél. : 07 66 72 52 36

SBR