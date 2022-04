PRESIDENTIELLE - Rémy Rebeyrotte salue l'annonce du Président-candidat sur les pensions de retraite

Hier, le Président de la République Emmanuel MACRON a annoncé que, dès cet été, les pensions de retraites seraient revalorisées pour tenir compte de l’inflation, et même au-delà, en fonction de l’évolution de la situation.

Cette nouvelle était particulièrement attendue et il est important qu’elle ait été prise maintenant, en la dissociant de la Loi sur les retraites qui n’interviendra qu’en fin d’année avec une pension minimum de 1100 euros pour ceux qui ont travaillé à temps plein, la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues, la progression du nombre de trimestre étalé sur 10 ans et la fin des régimes spéciaux pour les futurs retraités.

L’indexation et la progression ne pouvaient plus attendre.

Le Président a été sensible à cet enjeu majeur de pouvoir d’achat.



Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire