On leur reproche des violences contre un surveillant de la prison

Ce qui leur est reproché : d’avoir, le 29 mars dernier, commis des violences à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. En gros, on reproche à D. d’avoir maintenu un surveillant au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, en le tenant au niveau du cou avec l’avant-bras, pendant que A. le frappait. Puis A. a résisté avec violence, deuxième chef de prévention contre lui, la rébellion. Le surveillant a 8 jours d’ITT.

Les prévenus demandent un renvoi pour préparer leurs défenses avec, on suppose, les avocats de leur choix. Ils sont tous deux en état de récidive légale, ce qui double la peine encourue. A. purge une peine importante pour des faits de proxénétisme. On l’a déjà vu, à l’audience du 10 novembre (lire ici : https://www.info-chalon.com/articles/2021/11/10/65107/tabassage-dans-une-cour-du-centre-penitentiaire-de-varennes-le-grand/ ), où son temps d’enfermement s’est allongé de 2 ans et demi.

D., lui, a été jugé et condamné par une cour d’assises à 15 ans de réclusion criminelle, peine ramenée à 13 ans en appel, pour une tentative de vol à main armée.

Le tribunal, compte tenu de la durée des incarcérations prévues pour chacun des deux jeunes prévenus, renvoie le jugement à mi-mai, sans autre mesure de sûreté. L’horizon du « libérable » s’éloignera encore un peu pour ces deux garçons, sauf s’ils étaient relaxés.



FSA