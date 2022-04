Ophélie et Caroline préparent le Corsica Raid Fémina 2022

Ophélie Montillot est âgée de 25 ans et habite à Bissey sur Fley, et Caroline Gaillard, est âgée de 35 ans et habite Givry. Ces deux amies se sont connues à l’Hôpital William Morey de Chalon sur Saône, où elles occupent chacune un emploi de diététicienne, au sein du service oncologie. Elles ont sympathisé au fil du temps et, pour se motiver à aller faire du sport, elles ont commencé à se challenger sur des petites courses.

Puis en septembre 2021, après avoir suivi le déroulement de l'édition 2021 du Corsica Raid Fémina, qui les a séduites par son côté sportif et convivial, elles ont décidé de participer à l'édition 2022, Le fait de vivre cette aventure en binôme a aussi été un plus. Car si chacune a vraiment envie de se montrer à elle-même qu'elle est capable de sortir de sa zone de confort, le faire avec sa meilleure amie est encore plus motivant.

Enfin, le fait que ce raid soit organisé. au profit de l'association « La Marie-Do », qui lutte conte le cancer, a finit de décider les deux sportives qui, de par leur profession, côtoient cette maladie au quotidien.

Elles se préparent depuis septembre 2021

L'édition 2022 du Corsica Raid Fémina se déroulera du 28 juin au 2 juillet, dans le cadre magnifique du Golfe d’Ajaccio et des massifs montagneux à proximité. 5 jours d'aventures sportives, avec des épreuves entre mer et montagne : kayak de mer, nage en mer, trail, coastering, bike and run, natation, canyoning...

Depuis septembre 2021, les 2 amies sont donc passées à la vitesse supérieure au niveau de leur préparation physique, en participant notamment à plusieurs courses à pied, comme la Corrida de Buxy en janvier dernier et récemment le semi-marathon des vins de la Côte chalonnaise.

Elles ont aussi travaillé sur la recherche de partenaires, ce qui leur a permis de couvrir le coût de leur participation à ce raid. Maintenant elle souhaite aller plus loin, en recherchant des fonds, qui contribueront à améliorer les conditions d'hospitalisation des malades, au sein du service oncologie de l'hôpital chalonnais. L'argent qui sera récolté sera reversé à l'association H&CO, qui a été créée par le personnel soignant du service. Cette dernière a déjà financé une salle d'accueil pour les malades ainsi que des soins esthétiques, et son nouveau projet consiste à installer des télévisions dans les salles de chimiothérapie.

Pour pouvoir recevoir des dons, les deux amies ont dû créer une association, qu'elles ont baptisée tout naturellement « Les diét'erminées », ainsi qu'une cagnotte leetchi, dont voici le lien , en sachant qu'on peut y accèder directement en scannant le QR-code ci-dessous.

Et bien entendu, elles restent à la disposition de toute entreprise, qui souhaiterait les accompagner dans ce beau projet sportif et solidaire...

Pour tout renseignement :