Jean-Philippe Curé reçoit la médaille vermeil d'honneur communale

Après avoir obtenu un CAP de chaudronnier en 1985 et un CAP agricole, option employé horticole jardins et espaces verts en 1987, Jean-Philippe Curé a occupé plusieurs emplois en contrat à durée déterminée (CDD), dans des entreprises chalonnaises et au sein des Mairies de Chalon et Givry. En août 1991, il a intégré les services techniques givrotins comme agent d'entretien, et aujourd'hui, après avoir passé plusieurs concours internes, il occupe un poste d'Adjoint technique principal de 1ère classe.

C'est Sébastien Ragot, Maire de Givry, qui lui a remis la médaille, en présence de ses collègues et de plusieurs membres du Conseil Municipal givrotin, lors d'une sympathique réception, qui s'est déroulée dans le Caveau municipal.

Crédit photo Mairie de Givry