Ce dimanche 10 avril, LES TEMERAIRES vous attendent à la FETE DE LA MOTO avec une GAMME « SPECIAL MOTARD » !

Les 9 et 10 Avril, le Pôle Moto (Zone Actisud à Sevrey) s’anime et vous accueille pour la fête de la moto (Entrée gratuite de 10h à 18h).



Tout au long du weekend, retrouvez des dizaines d’exposants et de nombreuses réductions sur des accessoires moto, et, cerise sur le gâteau, Les Téméraires vous proposeront leurs vêtements 100% Bio, des mugs, des goodies estampillés Bourgogne. Tout pour vous faire plaisir !



Pour l’occasion, Les Téméraires ont sorti une gamme spéciale motard et il vous sera même possible de créer et commander vos tshirts personnalisés.



Nous n’attendons plus que vous !