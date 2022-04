PRESIDENTIELLE - "Je voterai en conscience Emmanuel Macron" annonce Valérie Pécresse

Valérie Pécresse qui s'installe avec plus de 5%, un des scores les plus faibles de la droite républicaine, a annoncé sa décision de voter Emmanuel Macron au 2e tour. Avec Anne Hidalgo, le PS et LR font guère plus de 7 %. Un résultat quasi historique et inédit dans l'histoire de la 5e République. C'est une vraie reconfiguration de la vie politique qui est en cours.