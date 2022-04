Animation crêpes ce mardi à la Misson Locale du Chalonnais

Le but de cette animation crêpes est de sensibiliser les jeunes vers un secteur en tension. Plus de détails avec Info Chalon.

Organisée à la Mission Locale du Chalonnais ce mardi 12 avril de 13 heures 30 à 17 heures par Stelio, un centre de formation spécialisé dans l'hôtellerie et la restauration de Chagny, cette animation crêpes est gratuite.

Le but de cette animation est de sensibiliser les jeunes un secteur en tension qui, via Stelio, recrute toute l'année (gouvernante, servante, serveur, agent de restauration dans les collectivité, etc).

«On a un peu de mal à recruter dans ce secteur, c'est pourquoi nous avons voulu faire quelque chose d'un peu différent», nous explique Peggy Negrié, conseillère en insertion professionnelle référente des formations hôtellerie-restauration à la Mission Locale du Chalonnais.

Ce sont d'ailleurs des jeunes formés par Stelio qui réaliseront les crêpes.

L'occasion d'un temps d'échanges entre jeunes ou avec la chargée de recrutement, Sylvie Marin, qui donnera plus d'informations techniques et les orienter.

L'entrée est libre et les jeunes peuvent repartir quand ils le veulent donc pas de contraintes.

L'autre objectif de la Mission Locale du Chalonnais est de mettre des jeunes dans le Dispositif Amont de la Qualification (DAQ) qui permet aux candidats de consolider leur choix professionnel, leur donne les bagages, les armes et le savoir-être nécessaires pour réussir.

Celui-ci est porté par l'IRFA, organisme de formation partenaire présent sur la région Bourgogne Franche-Comté, qui a mis en place un DAQ à coloration hôtellerie-restauration qui démarre le 9 mai jusqu'au 5 juillet 2022.

Le but du DAQ est de consolider un projet professionel dans ce secteur d'actuvités.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati