Musique Pluriel propose une « Cyclopédie nocturne » pour ses 35 ans

L’association musicale « Musique Pluriel » n’est jamais en manque d’idées originales pour permettre aux Chalonnais et Grands Chalonnais de profiter des bienfaits de la musique.

Cette fois-ci et pour fêter ses 35 ans « Musique Pluriel » invite à une balade à l’air libre et et en roue libre, d’ou le nom de « Cyclopédie », autour d’un évènement culturel gratuit qui aura lieu vendredi 13 et samedi 14 mai 2022 à partir de 20h.

Une balade chantée

Après cette période d’immobilisme forcé lié aux conditions sanitaires, il est temps de retrouver une vie associative certes, mais en règle générale une vie à l’air libre et comme le précise l’équipe organisatrice : « Devenons touristes de notre ville en étant curieux du banal, en prenant plaisir à découvrir les recoins de la ville, en levant les yeux ou en poussant les portes tout ceci en pédalant ou en marchant pour aller à la rencontre des chanteurs de « Musique Pluriel ». Une balade chantée qui se fera par petits groupes, allant de surprise en surprise, le long d’un parcours jalonné de pauses musicales et théâtrales, dans des lieux remarquables de la ville et avec la complicité des « Rondes de Nuit », mais aussi Vélo sur Saône pour adapter les parcours

80 chanteurs, un répertoire et du théâtre

Les groupes de « randonneurs » seront composés d’une cinquantaine de personnes qui se déplaceront a pied ou en vélo afin d’assister aux spectacles des Ateliers de Musique Pluriel que sont Zikado, Autres Ateliers et les Ateliers Vocaux, répartis dans quatre spots gardés secrets pour le moment.

Entre chaque spot « Rondes de Nuit » créera une ambiance surprise autour du Patrimoine local, comme sait si bien le faire cette association, en immergeant le public dans son spectacle.

Inscription indispensable

En proposant ces balades chantées c’est une manière insolite « pour sortir du syndrome de la cabane après ce temps d’enfermement » ont tenu à préciser les organisateurs que sont Michel Hubert, Président de Musique Pluriel accompagné de Solange Bert, secrétaire; Claire Monot, metteur en scène; Christine Camus, choriste ainsi que Claudine Dubois, présidente de Rondes de Nuit.

Ce moment festif est à partager joyeusement et devrait durer 2h environ. Il est gratuit mais la jauge est limitée, c’est pour cela qu’il est indispensable de s’inscrire dès maintenant en allant sur le site : www.musiquepluriel.fr . Les horaires et lieux de rendez-vous seront indiqués après l’inscription.

Réservez donc votre vendredi 13 ou samedi 14 mai 2022 à 20h

JC Reynaud