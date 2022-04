Du 26 au 28 avril venez découvrir le mini festival Farfelu Circus

Un événement qui se déroulera sur le terrain de rugby des Prés Saint-Jean. Info-chalon vous informe !

« Farfelu Circus » est un mini festival de 3 jours avec en animation phare un chapiteau sous lequel des ateliers circassiens seront proposés aux familles et au tout public en journée et des spectacles auront lieu chaque soir.

Le Programme est simple : Des animations et ateliers intergénérationnels seront proposés en après-midi : initiations cirque (sur inscriptions), caricaturiste, mime suiveur, orgue de barbarie, manège à propulsion, démonstration de voltige, l’homme le plus fort, ateliers échasses/funambule/balles de jonglages/sculpture sur ballons, monocycle, roue infernale (jeu de fléchettes) … Un coin des « p’tits clowns » proposera également les activités suivantes : pêche aux canards, zoo (ménagerie en peluches), jeu de lancer de balles, chamboule tout, passe têtes, mandala et coloriages, bulles de savons…

Des spectacles seront proposés en soirée :

- Mardi 26 : Mini spectacle de feu de la Cie Rikiki, One Man Show par Salim Smiley

- Mercredi 27 : Spectacle enfant "Jasmine ou le mélange des mondes" par la compagnie du Piaf

- Jeudi 28 : Concert de rock festif avec Chapakuaï

Participation financière :

Tarifs applicables sur site : 2€ l’après-midi / 3€ le spectacle

Tarifs préférentiels si inscription au préalable en Maison de quartier et à la Maison de la Famille : 1€ l’après-midi / 2€ le spectacle

Un coin buvette-restauration sera proposé par une association des Près St-Jean ‘All4Tricks’.

Venez nombreux participer à cet événement

J.P.B