Cette course caritative est organisée par l'association « Spirit of Josette », qui collecte des fonds pour construire des fauteuils, permettant aux personnes en situation de handicap lourd, de pouvoir retrouver une sensation de liberté.

« Spirit of Josette » est une toute jeune association

Elle a vu le jour en 2020 et a pour objectif de fabriquer des engins, baptisés « les Josettes », nom qui s'inspire du prénom de José Utiel, un ancien sportif qui a contracté en 2013 la maladie de Charcot, ou SLA (Sclérose latérale amyotrophique). Cette maladie neurodégénérative, pour laquelle il n’existe aucun traitement, entraîne une dégénérescence accélérée des muscles. Son évolution est variable mais, le plus souvent, elle entraîne la mort dans les deux à cinq ans après le diagnostic. La cause n'ayant pas été identifiée, il n'existe aucun traitement à ce jour pour la soigner, même si elle est connue depuis plus de 150 ans. Les seuls soins qui sont prodigués aux malades sont la kinésithérapie et l'orthophonie, qui améliorent leur conditions de vie

Des Josettes, pour redonner la sensation de vitesse aux personnes handicapées

L'idée de construire des Josettes est venue du souhait de José Utiel et de sa compagne Sandrine Dubois, qui est aussi Présidente de l'association Josespoir, de continuer à vivre malgré cette sale maladie. Ils participent ainsi régulièrement à des sorties dans la nature et s'alignent sur des marathons, en France mais aussi dans d'autres pays, accompagnés par les membres de « Courir Moroges».

L’objectif de l'association « Spirit of Josette » est de construire en 2022 une dizaine de Josettes. Ces engins sont adaptés à tout type de handicap, temporaire ou définitif, poussés par des coureurs ou marcheurs, ou fixés à l'arrière d'un vélo. Ils permettent aux malades de retrouver la sensation de liberté, liée à l’impression de vitesse que procure une telle activité. Ces engins remplaceront avantageusement les fauteuils qui existent aujourd'hui, lesquels sont mal adaptés aux handicaps les plus lourds avec en plus, un prix que l'association qualifie de « prohibitif ». Et ils ne seront pas à vendre, mais mis à disposition des malades et de leur famille, pour une promenade sur la voie verte, ou dans tout autre lieu.

Les « Grimpettes à Josette », un trial qui se déroulera le samedi 14 mai

Pour atteindre son objectif, l'association a besoin de financements. C'est ce qui l'a conduite à organiser « La fête à Josette », une grosse manifestation qui se déroulera sur 2 jours, soit les 14 et 15 mai 2022.

C'est dans ce cadre, qu'auront lieu le samedi 14 mai les «Grimpettes à Josette ». Il s'agit d'un trail, qui partira de Givry, pour une durée au choix de 3, 6 ou 9 heures, entrecoupée de ravitaillements festifs. Les participants pourront courir seuls ou à plusieurs, déguisés ou non. Le principe est de boucler le plus de fois possible un parcours de 4 kilomètres, avec un dénivelé positif de 160 mètres. Les départs seront échelonnés, pour permettre aux participants d'arriver en même temps aux alentours de 19 heures. La course de 9 heures partira donc à 10 heures, celle de 6 heures à 13 et celle de 3 heures à 16.

Si les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 8 mai, les concurrents qui s'inscriront avant le 17 avril bénéficieront d'un tarif préférentiel intéressant. Autre avantage de cette anticipation, le nombre de participants étant limité à 500 sur les 3 courses, les premiers inscrits seront les premiers servis...

Info-chalon.com reviendra prochainement sur le programme du week-end, que Christophe Roulliaud, le Président de l'association « Spirit of Josette » annonce comme un moment sportif et festif, qui permettra de faire un focus sur le handicap et de récupérer des fonds, tout en passant un bon moment, seul, en famille ou entre amis.

Pour s'inscrire aux « Grimpettes à Josette »: https://www.spiritofjosette.fr/evenement/les-grimpettes-a-josette-a-givry/

Pour tout renseignement sur les associations :