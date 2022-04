Le sénateur Marie Mercier prend position pour le second tour des élections présidentielles

Bon nombre de nos concitoyens éprouvent des difficultés et des inquiétudes. Le paysage politique est profondément remanié. La guerre frappe l’Ukraine et l’Europe est concernée.

Dans ce contexte, le RN, banalisé par un humanisme de façade et l'appui indirect d'Eric Zemmour, parle aux peurs. Son projet conduirait notre pays dans une impasse économique et le fragiliserait sur la scène internationale.

Dimanche 24 avril 2022, je ne m’abstiendrai pas et ferai barrage au RN.

Marie Mercier

Sénateur de Saône-et-Loire

Secrétaire du Sénat

Membre de la Commission des lois

Maire honoraire de Châtenoy-le-Royal