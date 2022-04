Un "deal" autour des législatives pour le parti Les Républicains ?

Selon nos confrères de BfmTV, le soutien officialisé de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron dissimulerait une "tambouille" politicienne. Un accord en vue des législatives prochaines. Si les choses devaient s'avérer, ce serait un sacré caillou dans la chaussure du parti Les Républicains. Alors que les détracteurs de Valérie Pécresse, à l'image du maire de Chalon-sur-Saône, se délectent de voir le scénario qu'ils présagaient se concrétiser, il est désormais l'heure de reprendre les choses en main.

Sauf que l'annonce d'un accord entre LREM et LR en vue des législatives risque de jeter toujours plus de discrédit sur la vie politique française. "Les 100 députés sortants LR pourraient être candidats sans concurrence LaREM", a affirmé l'ancien locataire de l'Élysée. Que faut-il en conclure du côté de la 5e circonscription de Saône et Loire, à savoir celle de Chalon-sur-Saône ? Gilles Platret qui avait sollicité l'investiture en novembre dernier... pourrait finalement de facto renoncer à candidater en juin prochain ? A moins qu'il parte sous une autre étiquette ? Un accord qui risque de susciter quelques remous au sein de la formation politique... du moins pour ce qu'il en reste au lendemain du 1er tour de la présidentielle.

Laurent Guillaumé