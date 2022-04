Récemment installée à Chalon-sur-Saône, rencontre avec Fanny Prost, luthière

Fanny Prost, auparavant installée depuis 8 ans près du Mont-St-Vincent, est venue poser ses bagages à Chalon-sur-Saône, au 77 rue Gloriette. Son atelier ouvert depuis le 28 novembre dernier propose location, entretien, réparation, restauration et fabrication de guitares, mandolines et instruments du Quatuor.

Après 1 an en marqueterie au lycée François Mitterrand à Château-Chinon, elle part se former au métier de luthier en Angleterre où elle restera 4 ans. Cette passion lui a été insufflée par son premier professeur de guitare, lui-même luthier et installé à Cluny ; c'est dire si la musique a toujours fait partie de sa vie, elle joue également du violon et son frère fréquente le Conservatoire du Grand Chalon.

Fanny Prost utilise un outillage manuel et essaie de travailler, autant que possible, avec des bois locaux. Du montage d'instruments de petites tailles pour les enfants à la fabrication sur mesure pour les professionnels, c'est dans la plus grande tradition que les instruments sont fabriqués ou restaurés. En septembre, en parallèle de son travail à l'atelier, elle enseignera au lycée des métiers François Mitterrand à Château Chinon qui possède une importante section bois et où une section luthier est ouverte une année sur deux.

Renseignements : Fanny Prost Lutherie, 77 rue Gloriette à Chalon-sur-Saône. Tél. : 06 66 51 09 35 [email protected]

SBR