Le festival « Bodeg’Arts » de Châtenoy le Royal c’est les 25 et 26 juin 2022 !

Deux jours de fiesta proposés par le Banda Desperados de Châtenoy le Royal. Un retour qui fait chaud au coeur après ses deux années de disette musicale pour des raisons largement évoquées.

Pour cette 3e édition la Banda Desperados et son équipe organisatrice a mis les petits plats dans les grands, nous serions tentés de dire « comme à son habitude ». A la seule différence que pour cette nouvelle édition et fort des expériences passées, tout ce Festival se tiendra en extérieur et sur l’emplacement du stade Emile Guenot (derrière la salle des fêtes).

Un vaste chapiteau accueillera les musiques du Festival dont il est encore trop tôt d’en dévoiler les noms mais il y aurait des surprises. Ce qui est certain ce sera la soirée Bodega, sous le chapiteau et sur ce point il est important de réserver sa place dès maintenant pour le repas et la soirée musicale dont le prix est fixé à 25€ par personne. (Voir les contacts ci-dessous)

Sinon le Festival ce sera, outre la musique festive, un marché artisanal avec des producteurs et créateurs locaux ( des places sont encore disponibles), une exposition, des jeux et animations et tout ceci est en entrée libre pendant les deux jours des 25 et 26 juin 2022.

Un festival qui commencera le samedi aux alentours de 16h. La journée se terminant avec le repas sous chapiteau, pour reprendre le dimanche de 10h à 17h. Un Festival qui a un large soutien municipal mais qui peut se faire aussi avec l’aide de partenaires (sponsors) pour lesquels l’équipe organisatrice est en plein démarchage.

Alors dès aujourd’hui pointez sur vos agendas le samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 pour ce troisième Bodeg’Arts de Châtenoy le Royal.

JC Reynaud

Pour réserver ou contacter :

Tel : 06 81 02 35 52

mail : [email protected]