CONSEIL MUNICIPAL - 36 points à l'ordre du jour ce soir à Chalon-sur-Saône

Conseil municipal d'entre deux tours de la présidentielle et surtout vote du budget primitif 2022 au programme ce jeudi soir.

C'est un conseil municipal qui devrait s'annoncer long et particulièrement chahuté ce jeudi soir à Chalon-sur-Saône. 36 points sont à l'ordre du jour dont notamment celui du vote du budget primitif. Le rapport 28 qui concerne celui du rapport annuel sur la gestion de la dette devrait lui aussi susciter quelques remous, à l'image de la prise de parole collégiale des oppositions municipales (lire sur info-chalon.com). Sujet qui suscite l'inquiétude des élus d'opposition, c'est l'allongement de la capacité de remboursement de la dette calonnaise qui passe désormais à 14 ans et 8 mois.

Côté fiscalité .. pas de mauvaise surprise pour les Chalonnais... du moins pas du côté de la ville

il sera proposé ce jeudi soir aux élus chalonnais de maintenir les taux pesant sur le foncier bâti, non bâti et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à leurs niveaux précédents. Un choix politique et assumé par l'équipe municipale depuis des années. Une petite nouveauté cette année, c'est que votre fiscalité augmentera nécessairement du fait de la hausse des bases au niveau national.

Un niveau d'investissement à près de 12 millions d'euros

Le conseil municipal statuera ce jeudi soir sur un niveau de dépenses d'équipement de 11,8 millions d'euros, le gel de la fiscalité locale comme évoqué, mais aussi le gel des tarifs des prestations des services municipaux.

Les débats seront diffusés en direct à compter de 19h sur le site la ville et sur la page Facebook de la collectivité.