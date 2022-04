AVIS DE DECES - Madame Gisèle MARCEAU née SIMON

DRACY-LE-FORT



Christophe, Florence et Miguel,

Nicolas et Lucie,

ses enfants et leurs conjoints ;

Lou, Maryne, Esteban,

Rose, Justin,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gisèle MARCEAU

née SIMON

survenu à l'âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 19 avril 2022 à 15 heures en l'église de Dracy-le-Fort.

Gisèle repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son mari,

Jean-Pierre

décédé en 2000.