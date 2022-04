AVIS DE DECES - Madame Marie Andrée NESME née GIROD

CHALON-SUR-SAÔNE



Mr Marcel Nesme,

son époux ;

Dominique et Stéphanie,

Eric et Patricia,

Florence,

ses enfants ;

Alexandre, Margot,

ses petits-enfants ;

Roland et Françoise,

Jean-Claude,

ses frères et sa belle-soeur ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Marie Andrée NESME

née GIROD

survenu le 11 avril 2022 à l'âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 20 avril 2022 à 14h30 en l'église Saint-Paul suivie de la

crémation.

Marie Andrée repose au

funérarium Paccaud à

Saint-Marcel 58 rue fontaine melon.

Fleurs naturelles seulement.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.