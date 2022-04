La Jeune chambre économique d’Auxerre organisera la Convention nationale de la Jeune chambre économique française

Il s’agit de la 68ème Convention nationale de la JCEF, événement national de mi-année. Durant trois jours, Auxerre, ville comptant 35 000 habitants, accueille près de 700 membres, observateurs et partenaires. Ils se retrouvent pour échanger sur leurs actions et leurs engagements, se former dans tous les domaines ainsi que participer aux temps forts de la vie démocratique de l’association nationale.

Chaque année, une jeune chambre économique locale se donne le défi d’organiser cet évènement. C’est cette fois la JCE d’Auxerre qui a remporté le défi et qui est en pleins préparatifs. L’évènement sera organisé du 23 au 25 juin 2022 à Auxerrexpo, parc des expositions de la ville. Le thème choisi est « Auxerre : le pari bourguignon » afin de mettre en avant l’Auxerrois, les acteurs qui l’animent au quotidien, sa proximité avec Paris et sa région.

Le 23 juin 2022, la cérémonie d’ouverture sera organisée en centre-ville, suivie d’un TousLesVingtDuMois géant, évènement récurrent et vitrine de la JCE d’Auxerre qui attire entre 100 et 200 personnes par session. Les temps JCE, temps de découverte du territoire, et la soirée thématique seront organisés les vendredi 25 et samedi 26 juin 2022. Pour bien clôturer cet évènement, les participants seront encouragés à « bruncher » dans l’Auxerrois avant de repartir.

Cet évènement national permettra également des retombées économiques prometteuses. En effet, ce sont près de 300.000 euros qui sont attendus sur le territoire (hôtellerie, restauration, achat de produits locaux...).

Depuis 1965, la JCE d’Auxerre permet aux jeunes âgés de 18 à 40 ans, d’agir dans l’Auxerrois et plus largement dans l’Yonne. Elle compte 32 membres, une dizaine d’observateurs et une quarantaine de partenaires la suivent. Trois nouveaux projets ont été lancés en 2022, ayant pour thèmes le dynamisme du territoire, la solidarité et l’environnement. Et sept projets sont toujours en cours, à savoir l’application tourisme, « Les gestes qui sauvent », le « Formatour challenge », et « Booster for good » pour ne citer qu’eux.

Auxerre est la préfecture du département de l’Yonne et appartient à la région Bourgogne-Franche-Comté. A 1h30 au sud de Paris, Auxerre a les atouts d’une grande ville, tout en gardant les attraits de la campagne qui se déroule à ses pieds. Entre son vignoble mythique, son patrimoine culturel et historique riche et ses paysages préservés, l’Auxerrois vous offre une pause 100% terroir.

Pour en savoir plus : www.jcef.asso.fr