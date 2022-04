AVIS DE DECES - Monsieur Roger MUZEAU

CHALON-SUR-SAÔNE



Paulette,

son épouse ;

Martine et Christian Girardot,

Sylvie et Pierre Lalanne,

Josie Brossard,

ses enfants ;

Guillaume, Etienne,

Éric et Virginie,

François-Clément et Namiko,

ses petits-enfants ;

Raphael, Camille, Zoé, Noémie,

ses arrière-petits-enfants ;

Béatrice,

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire-part du décès de

Monsieur Roger MUZEAU

survenu dans sa 97e année.

Ses obsèques auront lieu le mardi 19 avril 2022 à 10h30 en l'église du Sacré-Cœur à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel de l'unité protégée de l'EHPAD de Buxy pour leur gentillesse et leur

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.