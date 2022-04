50 jours du Bac : retour en images sur le défilé au lycée Mathias

Juste avant les vacances de printemps placées sous le signe des révisions, le CVL du lycée Mathias a eu le nez creux en organisant un défilé à l'occasion des 50 jours du BAC, ce vendredi 15 avril 2022.

17 équipes (et un en solo) ont concouru, avec l'équipe pédagogique en guise de jury, et les gagnants ont été la Cow-girl et ses deux vaches, les Petits Filous et un jeune homme grimmé en Sonic le Hérisson.

Avec du beau temps et une bonne humeur qui planait dans l'air, les terminales du lycée (mais pas que) n'auraient raté ça pour rien au monde!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati