Des paroles prononcées par Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, représentant le président Carl Fraselle, alors que débutait la remise des prix de la première journée « compétition » organisée en 2022 par l’école de golf de Chalon. Depuis début 2020 les occasions de se retrouver entre joueurs, parents, professeurs, encadrants, se sont faites rares, suite aux contraintes successives liées à la pandémie de Covid-19.

Pour cette première de la saison, une trentaine de joueurs, représentant l’avenir du club chalonnais, a répondu à l’invitation de leurs professeurs Emmanuelle Gerhart et Laurent Seinger, heureux d’avoir à nouveau leurs élèves dans des conditions normales.

Avant de proclamer les résultats Laurent Seinger a tenu à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont assuré la réussite de cette journée golfique. Une journée au programme de laquelle figuraient une compétition sur « 18 trous » pour les plus expérimentés, une compétition sur « 9 trous » pour d’autres, et un passage de drapeaux de différentes couleurs (bleu, rouge, blanc, bronze...) pour les plus jeunes. Une nouvelle journée est d’ores et déjà prévue le samedi 14 mai. Histoire de rattraper un peu le temps perdu durant ces deux dernières années...

Les résultats

18 trous : brut : 1. Hippolyte Cartier 93, 2. Mathis Mayot 105, 3. Grégoire Conry 107.

net : 1. Enzo Dos Santos 66, 2. Hippolyte Cartier 67, 3. Mathis Mayot 76.

Gabriel-Henri THEULOT