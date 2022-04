Standing ovation pour le concert grandiose de Kyle Eastwood

C’était l’événement à ne pas manquer à Chalon-sur-Saône ce vendredi soir. Le photoreportage info-chalon .com !

Vendredi 15 avril à partir de 20 heures à l’Espace des Arts Scène national Chalon/Saône, dans une salle du Grand Espace pleine comme un œuf, se déroulait le concert de Kyle Eastwood talentueux contrebassiste de jazz mais aussi compositeur/arrangeur de musique de films qui avait invité pour l’occasion Hugh Coltman, chanteur et musicien anglais.

Lors de cet événement coréalisé par L’Espace des Art et le Conservatoire du Grand Chalon, Kyle Eastwood, entouré de musiciens de talent dont Andrew Mc Cormack (piano), Chris Higginbottom (batterie), Brandon Allen (saxophones) et Quentin Collins (trompette et bugle) ont donné un concert de grande qualité et c’est tout naturellement qu’ils ont été applaudis par un public venu très nombreux (800 personnes) à chaque musique ou solo interprété.

Kyle Eastwood et ses musiciens ont interprété de nombreuses musiques de films dont ‘Taxi Driver’ du compositeur Bernard Hermann, ‘Bullit’ du compositeur Lalo Schiffrin, ‘The Eiger Sanction’ du compositeur John Williams, ‘Grand Torino’ écrit par les Eastwood père et fils, ‘Pink Panther’ d’Henri Mancini, ‘Vertiges’ du compositeur Ennio Morricone, ‘Skyfall’ l’un des derniers James bond…

Cette soirée se clôturait par une standing ovation adressée aux acteurs de cette soirée très réussie qui l’avaient bien mérité.

Tour à tour, Kyle Eastwood n’a pas oublié de remercier personnellement ses musiciens en fin de concert.

Clin d’œil à une dream team venue du Grand Chalon (Saint-Loup-de-Varennes).

J.P.B