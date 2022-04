FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Le coup de coeur d'Isabelle Gardella

Si vous ne savez pas quoi faire en ce magnifique week-end de Pâques , je vous invite a flâner au Château de La Ferté où il s’y trouve la 19ème journée des plantes rares . Un havre de diversité botanique au fil des allées du château .Vous pourrez rencontrer des exposants et artisans tous passionnés les uns que les autres .

Vous pourrez rencontrer notamment Marion Krannich « Lenverredudecor » qui utilise la technique de Tiffany (vitrail), qui lui permet de travailler le verre en trois dimensions, mais aussi Nicole Bouyssou « Terre en Mirande « céramiste raffinée et talentueuse.

118 exposants passionnés vous attendent avec joie et de bonne humeur pour vous faire découvrir leur fleurs et plantes toutes aussi belles les une que les autres . Ils sont tous disponible pour vous conseiller et vous orienter afin de réaliser un extérieur hors du commun et personnaliser votre jardin ou bien votre terrasse. Vous trouverez forcément votre bonheur au Château de la Ferté.

Isabelle Gardella